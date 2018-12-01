В обществе высказались об изменах в браке

Любовь, как известно, приходит и уходит. И часто случается так, что за плечами многолетний брак, дети, совместное имущество и бизнес, а чувства остыли. Как быть? Своими мнениями поделились разные люди.

Татьяна была главной в паре с Андреем. И когда она захотела заполучить в постель второго мужчину, муж согласился на эксперимент. А через некоторое время запил, понимая, что сам стал «третьим лишним» в супружеской постели. С тех пор прошли годы, любовник давно испарился, супруги, решившие сохранить брак, переехали в сельскую местность, у них родилась дочка.

Теперь проблема у Татьяны: муж сказал ей, что познакомился с молоденькой сельчанкой и хочет пригласить ее третьей в супружескую спальню. «Лучше бы он просто переспал с ней и ничего мне не говорил», - считает Татьяна, уверенная, что муж не уйдет из семьи.

Что в нашем обществе думают об изменах в браке, кто кому изменяет чаще и почему так происходит, читайте в материале «Спид-инфо».