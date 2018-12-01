Глава украинского Минздрава призвала бороться со СПИДом по телефону

Скандально известная министр украинского здравоохранения Ульяна Супрун призвала бороться с ВИЧ с помощью мобильного приложения. Чиновник порекламировала программу для смартфона.

«Если вы сомневаетесь в необходимости тестирования, рекомендую пройти онлайн-тест», — предложила Супрун: «Сеть ЛЖВ, который выявит риски инфицирования и посоветует пройти реальное тестирование на ВИЧ в случае необходимости».

На Украине глава местного минздрава известна своими нелепыми советами. Не так давно она публично размышляла о пользе и вреде сала. Нынешнее выступление произошло на фоне вспышке кори, которая зафиксирована на Украине. Судя по ее сообщениям, онлайн-тесты и свойства сала главу украинского Минздрава интересует больше, чем вспышки и эпидемии, которые происходят на Украине.