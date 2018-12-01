Рассказ свидетелей продолжался более двух часов. На скамье подсудимых боец националистического добробата Виталий Марков. Он был задержан, когда приехал в Италию к матери, и теперь проходит фигурантом уголовного дела об обстреле группы журналистов в селе Андреевка (неподалеку от Славянска). В конце мая в 2014 году там погиб итальянский фотограф Андреа Роккели.

Ключевым свидетелем стал коллега погибшего — француз Вильям Рогелон. Он и сам был ранен во время того обстрела. Но выжил. И теперь рассказал, как погиб его товарищ. Свидетельские показания несколько раз прерывались. Переводчица то и дело заливалась слезами, слушая свидетеля.

Для стороны обвинения это дело достаточно сложное. Свидетели могут рассказать, где было место укрытия. Могут рассказать об обстреле, но не могут доказать, что обстрел вела именно украинская сторона. Официальный Киев квалифицирует дело как «происшествие военного времени». Адвокат обвиняемого националиста требует провести осмотр местности. Теперь там уже стерлись практически все следы: за четыре с половиной года их сожрало время и смена сезонов.

По гамбургскому счету, следователи могут запросить у Киева, которые настаивает на том, что это рядовой случай для войны, документы о нахождении подразделения Виталия Маркова. Не исключено, что у стороны обвинения они есть. Суд еще рассматривает дело. Пока только заслушали свидетелей.