Певица Валерия поразила поклонников своим стильным нарядом

Известная певица Валерия в минувшую пятницу, 30 декабря, поразила поклонников своим стильным нарядом. Фанаты знаменитости отметили, что артистка выглядит прекрасно и идет в ногу с модой.

На снимке, о котором идет речь Валерия предстала в объемном сером платье из шерсти, темных колготках и черных сапогах причудливой формы. Наряд певица дополнила сумкой небесно-голубого цвета.

Подписчики заметили, что артистка, очевидно, следит за модой и не боится экспериментировать. По мнению некоторых фолловеров, далеко не каждая женщина осмелится надеть обувь такого фасона, однако Валерия может себе это позволить – она является обладательницей безупречной фигуры.

Отметим, однако, что чаще певица предпочитает более яркие и броские наряды, которые нередко критикуют в сети.