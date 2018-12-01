"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве в ночь на воскресенье

В Московском регионе в ночь на воскресенье, 2 декабря, был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию в первый день зимы предоставили специалисты метеослужбы.

Согласно последним данным синоптиков, погода грядущей ночью будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан. Предполагается, что в Москве будут снегопад и гололедица, передает сегодня RT

Автомобилистам рекомендуют без особой необходимости не выезжать в город на машинах. Если это невозможно, то водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и не совершать опасных и необдуманных маневров на дорогах.