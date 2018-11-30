Журналисты Аргентины сравнивают четырехколесных "зверей" - лимузины президентов России и Соединенных Штатов, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Глава российского государства во время саммита G20 передвигается на автомобиле «Аурус». Телеканал TN назвал его "настоящим бункером на колёсах", поскольку машина выдерживает пули крупного калибра и даже воздействие взрывчатки.

Издание Clarin отмечает, что вес бронированного автомобиля Дональда Трампа равен 7 тоннам. Американский "зверь" может выдержать химические и биологические атаки.