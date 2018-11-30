Палатка с шаурмой загорелась в Королеве

Палатка с шаурмой загорелась на станции Болшево города Королева. Пожар был сильный.

«Пожар был большой. Дымом заволокло всю улицу. Горел практически весь торговый ряд», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает НСН с ссылкой на РБК, в Подмосковье полицейский напал на сотрудника прокуратуры. Так, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что у этого инцидента могли быть и другие причины.