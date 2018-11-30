Подготовка почвы для отжима Киево-Печерской лавры для автокефалии — так объяснили происходящее вокруг нее украинские СМИ. В настоящий момент официальный Киев пытается оказать давление на митрополита Павла. Ему вменяют межнациональную рознь. Против него возбуждено уголовное дело.

Параллельно с уголовным преследованием в самой Киево-Печерской лавре началась опись имущества. Ее инициировало украинское Министерство Культуры. Эта ревизия может означать начало процедур по передаче лавры автокефальному «отколышу».

Обо всем этом говорят украинские эксперты. Свои выводы они подкрепляют следующими доводами. Павел крайне неудобная фигура для официального Киева. Он один из самых жестких противников автокефалии, которую отчаянно поддерживают украинские власти. В свою очередь представители автокефалии открыто говорят о своих намерениях забрать Лавру.

В целом сейчас прогнозируется достаточно жаркое противостояние на религиозной почве. Павел не боится конфронтации и не побоялся выйти к украинским радикалам для личного общения, когда те блокировали въезд в Лавру в прошлом году. По мнению экспертов, митрополит при необходимости может организовать в том числе оборону имущества УПЦ Московского патриархата.