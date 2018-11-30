//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу
- Тайное прошлое "Мисс Москва", или что скрывает жена короля Малайзии
- 52-летняя женщина назвала отцом ее будущих тройняшек Филиппа Киркорова
- Майкл Дуглас ушел в комедию
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры
30 ноября 2018, 16:45 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Подготовка почвы для отжима Киево-Печерской лавры для автокефалии — так объяснили происходящее вокруг нее украинские СМИ. В настоящий момент официальный Киев пытается оказать давление на митрополита Павла. Ему вменяют межнациональную рознь. Против него возбуждено уголовное дело.
Параллельно с уголовным преследованием в самой Киево-Печерской лавре началась опись имущества. Ее инициировало украинское Министерство Культуры. Эта ревизия может означать начало процедур по передаче лавры автокефальному «отколышу».
Обо всем этом говорят украинские эксперты. Свои выводы они подкрепляют следующими доводами. Павел крайне неудобная фигура для официального Киева. Он один из самых жестких противников автокефалии, которую отчаянно поддерживают украинские власти. В свою очередь представители автокефалии открыто говорят о своих намерениях забрать Лавру.
В целом сейчас прогнозируется достаточно жаркое противостояние на религиозной почве. Павел не боится конфронтации и не побоялся выйти к украинским радикалам для личного общения, когда те блокировали въезд в Лавру в прошлом году. По мнению экспертов, митрополит при необходимости может организовать в том числе оборону имущества УПЦ Московского патриархата.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе
//Политика
//Политика
Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы
//Новости МирТесен
"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России
//Общество
Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов
//Здоровье
Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца
//Общество
Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве
//Новости партнеров
//В мире
Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса
//Общество
Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО
//Общество
Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра
//Общество
На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры
//Общество
//Культура
//В мире
Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России
В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу
//Здоровье
//Общество
Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами
//Общество
Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры
//Общество
//В мире
Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники
//Политика
Россия введет ограничения прохода по Севморпути для иностранных военных кораблей
//Общество
“Антиглянец” - самый популярный телеграм-канал об изнанке глянцевой жизни
//Общество
Артист балета Полунин, получивший гражданство РФ, показал все свои наколки
//Общество
Шнуров посвятил стихи запрету российским мужчинам посещать Украину
//В мире
Предсказаны опасные для экономики Украины последствия продолжения конфликта с РФ
//В мире
Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства
//В мире
США требуют от России выполнения морской конвенции, которую сами не подписали
//Культура
Актер Мартиньш Вилсон: Меня долго кидало из стороны в сторону
52-летняя женщина назвала отцом ее будущих тройняшек Филиппа Киркорова