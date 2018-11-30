Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева

Владимир Познер в своем блоге позлорадствовал по поводу того, что история с британским гражданством заместителя руководителя ВГТРК Сергея Брилева получила столь серьезную огласку. Он сообщил, что на месте телеведущего он бы сдал свое второе гражданство, поскольку это противоречит закону.

«Я не понимаю, почему он взял английское гражданство. Вероятно, он тогда еще не был руководителем. Я так думаю. А был просто Сергеем Брилевым, журналистом. Но когда он им стал…Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», - написал Познер.

Кроме того, он подтвердил, что сам является и гражданином США и Франции и расставаться с правом быть гражданином еще двух государств, кроме России он не собирается, но и на руководящие посты не метит.

«А Брилев – это конечно любопытный такой факт. Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует – не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина – родина, а какая родина – уродина», - заключил гражданин мира Владимир Познер.