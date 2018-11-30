Дед Мороз рассказал о желаниях россиян в новогоднюю ночь

Главный Дед Мороз страны посоветовал россиянам, какие желания стоит загадывать на Новый год, а от каких подарков в новогоднюю ночь лучше отказаться, чтобы не остаться в одиночестве.

По словам мудрого старца, самое-самое желание нужно заранее подготовить. Он с удовольствием выполнит такие добрые желания, как "счастья, удачи, здоровья". А вот квартиры и машины лучше не загадывать.

"Тот, кто заказывает на Новый год новую машину, встречает праздник в одиночестве в новой машине на МКАДе в пробке", — сказал российский Дед Мороз журналистам на пресс-конференции.

"Вот оно - счастье, рядом с вами", - сказал добрый волшебник, указывая на детишек. - "Пожелайте любви и здоровья своим близким".