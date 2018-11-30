“Антиглянец” - самый популярный телеграм-канал об изнанке глянцевой жизни

Ведут его три бойкие тусовщицы, вхожие в круги общения светских дам, актеров и героев шоу-бизнеса. Днем “Антиглянец” переписывается с Тиной Канделаки, остроумно подкалывает инстаграм-звезд и делится самыми горячими “эксклюзивами”, ночью - рапортует с роскошных закрытых вечеринок и фестивалей. На “Антиглянец” подписаны Ксения Собчак, Яна Рудковская, Федор Бондарчук, Татьяна Арно, Вероника Белоцерковская и многие другие богатые и знаменитые.

1) Коллеги, как вообще в telegram "заходит" ваша тема? Ведь у аудитории есть устойчивый стереотип, что telegram - это про политику.

Мы не знали об этом стереотипе! Для нас телеграм - это и самый актуальный дайджест моды, и самые смешные мемы, например. Что касается аудитории, то мы не гонимся за сотнями тысяч подписчиков, понимая, что светская жизнь интересует меньшее количество людей, чем политика. Да, мы - нишевые. Но среди телеграм-каналов с нашей повесткой мы - номер один.



2) Вы ушли из журнала SNC уже с четкой идеей развивать свой канал в telegram или сначала ушли, а потом пришла идея с каналом?

Мы завели канал еще работая в SNC, поэтому и адрес у нас - t.me/SNCmag. Начиналось все несерьезно - редакция сказала “надо”, главред посопротивлялась - и махнула рукой, "черт с вами”. Но “Антиглянец” сразу рванул - и успешно. К моменту, как мы ушли из SNC, у нас уже были первые двадцать тысяч подписчиков.

3) Вы зарабатываете достаточно, чтобы содержать редакцию? Какие у вас основные статьи дохода?

Расход - ноль рублей ноль копеек, доход нашей редакции из трех человек - реклама. На модные туфли с шампанским хватает. На жизнь - пока нет. Но радует то, что реклама в нашем телеграме дорожает, клиенты становятся все солидней - международные бренды, крупные компании и даже гранд-отели (чито нас очень-очень приятно) - и доходы растут. Рекламодатели понимают, что получат у нас они получат честные двадцать тысяч просмотров платежеспособной, современной и модной аудиторией против четырех тысяч на любом раскрученном сайте, да еще в несколько раз дешевле. Впрочем, деньги для нас - не главное. Основательницы “Антиглянца” работают в разных местах, неплохо зарабатывают и не переживают из-за доходов канала. Главное, чтобы читателям было с нами интересно и хорошо