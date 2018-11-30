Сахалин активно готовится к «Детям Азии»

Познакомиться с главными азиатскими звездами горнолыжного спорта, увидеть столицу Аргентины во время грандиозных соревнований и научиться быть в нескольких местах одновременно – всё это о волонтёрах первых зимних международных Игр «Дети Азии».

Эльвира Згурская, без пары минут переводчик и один из самых активных сахалинских волонтёров, рассказывает о предстоящем спортивном празднике.

«Разве я могу быть против?»

- Как начинался ваш путь добровольца?

- Думаю, достаточно тривиально, как и у всех. Первый опыт случился сразу на достаточно крупных соревнованиях. В марте прошлого года к нам в институт филологии, истории и востоковедения СахГУ обратились в поисках волонтёра, владеющего азиатскими языками. На международные соревнования «Far East Cup» требовались переводчики со знанием японского и английского языков. Это как раз моя история, и я решила: «А почему бы и нет?». В те дни на остров приехало множество спортсменов, в том числе и японских. Наша главная задача была – их комфортное пребывание на Сахалине. Вначале было трудно понять, как проходят соревнования. Необходимо было вникнуть во множество нюансов, связанных с доставкой спортсменов на площадку и до гостиницы. Привыкнув, я получила настоящее удовольствие от первой волонтёрской работы. Надеюсь, японским спортсменам понравился наш труд на соревнованиях. Мы переводили и старались, чтобы их пребывание было комфортным. Это был первый опыт, потом вновь нужны волонтёры, владеющие японским языком, так потихонечку я и влилась в движение.

- Впереди I зимние Международные игры «Дети Азии». Планируете вновь быть волонтёром-переводчиком?

- Я, честно говоря, надеялась. Кроме того, у меня есть опыт волонтёра-атташе. Но работать я буду в дирекции игр. Уже сейчас занимаюсь волонтёрской базой, подтверждаем желание ребят из других регионов приехать, обзваниваем, проводим собеседования. Список тех, кто уже точно разделит с нами радость и суету, внушителен. Но думаю, что благодаря моим знаниям и языковым навыкам, я буду активно участвовать в соревнованиях и вне стен дирекции. Меня, наверняка, будут просить. И разве, я могу быть против?

Деньги тут не при чём

- Что даёт волонтёрский опыт? Это же, наверняка, для вас неоценимая практика языка, который вы изучаете? Что ещё это даёт вам?

- Безусловно. Практика языков потрясающая. Но волонтёрство - это когда не знаешь, чем себя занять, когда хочется наполнить чем-то ценным время своё. Хочется нового, знакомств, открытий. Спорт – тема интересная. Есть ребята, которые думают, что если они не спортсмены, то не справятся с волонтёрством на соревнованиях. Но, если ты не спортсмен, это не значит, что ты не справишься. Я не любила никогда быть просто зрителем. Просто смотреть соревнования или спектакли, я всегда жаждала оказаться внутри. Быть в числе организаторов куда интереснее. Увидеть весь бэкграунд, что происходит на заднем фоне. Именно волонтёрство помогает этому желанию. Мы в числе организаторов. Простой зритель может сказать о том, каким событие получилось. Мы знаем гораздо больше, и думаю, у нас эмоции и воспоминания насыщеннее.

- Но и ответственность колоссальная, наверняка?

- Если говорят, что надо быть на месте в девять утра, ты должен быть раньше. Ты должен всегда опережать события.

- Нет ли ощущения, что за ту работу, что вы выполняете бесплатно, вы могли бы получать деньги?

- Нет. Ты не требуешь ничего взамен, но получаешь несравнимо больше, чем деньги. Это опыт. Да, ребята задумываются о том, какое дело в будущем поможет им обеспечить себя и свою семью. Но волонтёрство отличная возможность «прокачать» себя. Если ты увидел, как организуются спортивные мероприятия, ты рано или поздно можешь сам их организовать. Можешь даже открыть школу волонтёров, которая станет делом всей твоей жизни. Кто не хочет – найдёт причину, кто хочет – найдёт возможность.

- И вы свою возможность отыскали?

- Да, но иногда приходится непросто. В этом году я заканчиваю учёбу, работаю над дипломом и времени невероятно мало, но я нахожу возможность.

Ждём с нетерпением

- Каким самым ярким событием отметился для вас «Год волонтёра»?

- Дирекция игр «Дети Азии» отправляет своих волонтёров на другие зарубежные соревнования, чтобы добровольцы могли там насытиться и вдохновиться. Ребята привозят новые фишки, которые мы стараемся внедрять в нашу сахалинскую практику. В октябре мне выпал шанс поехать в Буэнос-Айрес. Аргентинские юношеские олимпийские игры – это, честно сказать, сложно с чем-то сравнить. Я впервые увидела масштаб таких грандиозных соревнований. Мы пересекли весь земной шар, чтобы быть в гуще событий. Я работала в отделе, связанном с жильём. Нашей функцией было помогать спортсменам, если у них возникали бытовые трудности: потеряли ключ или неполадки в номере. Мы вбивали эту проблему в специальную базу. И достаточно быстро профессионалы устраняли проблемы. Волонтёрам было разрешено ходить на соревнования бесплатно. Весь город был вовлечен. Аргентинцы очень гордятся этой олимпиадой. Видно было по лицам, жестам, как народ ликовал. У нас были бейджи для прохода на трибуны, но не было привилегий. Мы стояли в очереди со всеми зрителями. Хоккей на траве оставил одно из самых сочных воспоминаний.

- Появилось желание и соревнования на Сахалине сделать такого же международного уровня?

- Да, мы множество интересных идей привезли с собой из Аргентины. Особое внимание там уделялось образовательным программам. К юным спортсменам приходил специалисты из ВАДА. Они рассказывали, как вести профессиональную деятельность, не прибегая к допингу. Рассказывали о последствиях. Было приложение интересное, где ребята составляли распорядок дня. Волонтёры там, в основном, школьники. И особое внимание уделялось тайм-менеждементу – искусству управлять своим временем. Кроме того, у спортсменов были специальные устройства в форме символа игр. Два спортсмена могли легко обменяться контактами, приложив свой гаджет к гаджету собеседника, легко найтись в социальных сетях. Туда же начислялись баллы за прохождение образовательных программ.

- Какие чувства охватывают в преддверии «Детей Азии»? Есть определённая тревога?

- Я горжусь тем, что настолько масштабное событие, сравнимое с аргентинскими соревнованиями, будет проходить у нас не просто на Сахалине, а в Южно-Сахалинске. Это гордость за край. Я жду с нетерпением, мечтаю увидеть всё своими глазами. Волнение, конечно, есть, как и страх. Но я желаю волонтерам, которые приедут к нам в феврале, наслаждаться, удивляться и приобрести бесценный опыт, который мы разделим вместе с ними.