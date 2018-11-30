Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов

Администрация Президента РФ рассмотрела предложение о проведении рейдов, против граждан Украины, нелегально находящихся на территории РФ и направило его в Министерство внутренних дел. Оно появилось в связи с актом агрессии официального Киева, в результате которого произошло вторжение украинских военных кораблей на территорию РФ.

Аналогичные рейды проходили в России после обострения отношений с Грузией. Тогда в Москве прошли рейды, в ходе которых миграционные службы и полиция отлавливали грузинских нелегалов.