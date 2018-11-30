Россияне стали жаловаться на питание в школьных столовых и больницах. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Каждый третий россиянин (31%) недоволен качеством питания в школьных столовых и больницах.

Высказавших свое мнение устраивает размер порций, но возмущает внешний вид блюд и бедный выбор. Людям, обедающим в столовых, не нравится однообразное меню (35%), скудный рацион (28%) и несвежие продукты (5%). Около половины респондентов (43%) недовольны внешним видом блюд.

4% участников исследования рассказали о грязи в столовых, а 1,5% — на антисанитарные условия. "Посуда грязная, плохо моется, с шерстью от кошек", "Неприятный запах в столовой", - привели доводы потребители.

Про школьные столовые родители говорят, что их дети не едят то, что им дают в школе.