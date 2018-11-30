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Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Тауэр-Трамп в Москве
30 ноября 2018, 11:13 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
На самом деле это была больше попытка заработать. Компания американского президента планировала подарить пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в Тауэр-Трамп в Москве. О планах сделать такой подарок сообщила BuzzFeed News. Издание цитирует признание личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна.
По задумке девелоперов Трампа в Москве можно было построить башню TrumpTower. Подарок пентхауса — это было хитрой уловкой, целью которой был дополнительный заработок денег. Бизнес-партнер американского президента Феликс Сатер планировал подарить дорогую недвижимость российскому президенту, чтобы спровоцировать спрос олигархов на соседние апартаменты.
«Моя идея заключалась в том, чтобы дать 50 миллионов долларов пентхауса Путину и взимать еще 250 миллионов долларов за остальные единицы», — признался Феликс Сатер: «Все олигархи выстроятся в очередь, чтобы жить в одном здании с Путиным».
В конечном итоге, сделка сорвалась. Со строительством трамповской башни в Москве не срослось.
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