В массовом ДТП на трассе М-5 под Челябинском погибли пять человек

Серьезное ДТП произошло в ночь на пятницу в Каслинском районе Челябинской области. В результате столкновения четырех автомобилей погибли пятеро человек. По сведениям челябинского управления МЧС, около двух часов ночи произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей произошло на 108 километре трассы «М-5» Челябинск-Екатеринбург.

В пресс-службе Управления федеральных автодорог «Южный Урал» отметили, что ДТП произошло из-за оторвавшегося прицепа «КамАЗа». Прицеп выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым и двумя грузовыми автомобилями.

Интернет-издание «Первый областной» со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает, что на встречную полосу выехал прицеп грузовика Volvo, который столкнулся с манипулятором «ТАТА», автомобилями Land Rover и «Газель». Погибли водитель внедорожника и три его пассажира, а также водитель «ТАТА». Водитель «Газели» пострадал.