СМИ: ЦБ раскрыл засекреченных скупщиков крупных сумм валюты

Центробанк раскрыл тайных скупщиков крупных сумм валюты в разных российских банках. ЦБ сообщил, что доллары и евро в разных банках покупают одни и те же люди, но впоследствии они валюту не продают.

По сведениям регулятора, за раз эти люди приобретают не менее 100 тысяч долларов и сделки совершают регулярно, иногда и несколько раз в день, - пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо ЦБ, разосланное банкам 28 ноября.

Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны. Кто эти люди, массово скупающие валюту, остается тайной. Как указано в письме ЦБ, клиенты, данные которых указаны в документах банка, валюту в нем не покупали.

По сведениям представителя Центробанка, такие сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики.