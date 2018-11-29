Финансовый рынок оценил запись Трампа в 25 копеек

Меньше, чем по копейке за слово. Финансовый рынок отметил падением курса рубля по отношению к доллару на 25 копеек после твитта Дональда Трампа, в котором в 34 словах он написал о своем намерении отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным.

«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», - выразил свои мысли американский президент. И курс рубля упал на 25 копеек.

Это падение не такое и большое. Финансовый рынок уже привык к выходкам Дональда Трампа. Банкиры помнят, этот человек-импульс очень непредсказуем и умеет быстро менять свое мнение. Спустя некоторое время Дональд Трамп уже поправился и написал новое послание: «...в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита, как только эта ситуация будет решена!»

Отыгрывать проигранные позиции рубль после нового твитта американского президента еще не успел начать. Впрочем, он уже стабилизировался. Динамика его волательности вернулась к предсказуемому тренду. Это формулировка из серии финансовой дипломатии. Примерно так эксперты обычно говорят, когда отвечают на вопрос «каким станет курс валюты завтра», а они в действительно понятия не имеют что будет завтра.

То же самое можно сказать в целом про намечающуюся встречу Трампа с Путиным. Весь мир с напряжением следит за интригой. Все мучаются вопросом: состоится она или нет. Пока можно сказать, что динамика волатильности намерений Трампа относительно встречи вернулась к предсказуемому тренду. Ну, то есть, вообще, не понятно, состоится она или нет.