Путин все знает, заявил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова кинорежиссера Никиты Михалкова, ранее заявившего, что, по его мнению, главе государства докладывают не обо всем.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков в интервью рассказал о своей давней дружбе с Владимиром Путиным и поделился своим мнением, что президенту РФ сообщают не всю информацию.

«Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Справедливости ради надо сказать, что отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого. Поэтому глава государства получает информацию из разных источников. Таким образом, президент РФ обладает всей полнотой необходимой информации», - приводят комментарий Дмитрия Пескова «Ведомости».