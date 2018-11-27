Минувшая пятница поистине стала «черной», только не для традиционных в этот день розничных распродаж, а для нефтяной отрасли. Впервые с октября 2017 года цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Еще месяц назад бочка торговалась возле отметки в 80 долларов, затем начался устойчивый длительный спад, который вызвал, мягко говоря, обеспокоенность у участников рынка.

Снижение цен на «черное золото» эксперты объясняют многими причинами, основная из которых - замедление в ряде стран экономического роста при параллельном наращивании добычи нефти. По их оценкам, волатильность на рынке продлится до расширенной встречи ОПЕК, которая пройдет в начале декабря.

На снижение стоимости барреля, безусловно, серьезно повлияли и многочисленные заявления президента США Дональда Трампа по этому поводу. Например, еще в сентябре нынешнего года он требовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть», о чем и писал в своем Twitter. «Мы защищаем страны Ближнего востока. Они не будут долго в безопасности без нас, и, несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть! Мы это запомним», - предостерегал глава Белого дома.

После убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заказчиком которого, как выяснило ЦРУ, был наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, многие ждали возрастания напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, что поддержало бы нефтяные котировки. Однако этого не произошло.

«Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в мире после США. Они тесно работают с нами и проявляют чуткость к моим запросам о том, чтобы поддерживать цены на нефть на разумных уровнях», - написал он примирительно после прозвучавших сентябрьских угроз на своей странице в Twitter.

Участники рынка трактовали это заявление как договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом не сокращать добычу на декабрьской встрече ОПЕК в обмен на лояльное отношение Белого дома к убийству журналиста.

Теперь Дональд Трамп сам себе рукоплещет, считая падение цен на нефть своей заслугой, и попутно отмечая снижение налогов.

«Так прекрасно, что цены на нефть снижаются (поблагодарите президента Т)», - похвалил сам себя президент США в своем аккаунте. И добавил, что «отличной экономической новостью» является и «урезание налогов», благодаря налоговой реформе, которую господин Трамп провел в 2017 году».

Одним словом, нынешний глава Белого дома добился того, чего хотел. И мир это увидел.

Сегодня, благодаря средствам коммуникации, в первую очередь ТВ и Интернету, мы живем во многом в виртуальном мире. Соответственно, и глобальные рынки чутко реагируют на новости и заявления значимых государственных деятелей, особенно в такой чувствительной к политике отрасли как нефтяная.

А наши политики и правительственные чиновники, будем называть вещи своими именами, не сделали ничего для того, чтобы хотя бы поддержать сложившийся уровень цен на нефть. Почему за полтора месяца снижения не последовало никакой реакции от правительства во главе с председателем Дмитрием Медведевым? Почему министр энергетики Александр Новак хотя бы словом не поддержал стоимость «черного золота»? Все руководители повели себя так, словно нефть уже совсем ничего не значит для российского госбюджета.

А российские нефтяные короли периодически лишь пассивно констатировали очередные падения котировок. Возможно, потому, что наши главные нефтяники не так давно публично бравировали, утверждая, что цена на нефть в районе 60-70 долларов их устраивает.

А вот цена на бензин, которая продолжала расти даже при снижении мировых цен на нефть, и которую удалось временно заморозить лишь после вмешательства руководства страны, не устраивает российских автолюбителей. Также не устраивает нынешнее состояние дел пенсионеров и бюджетников. Похоже, все забыли про наши больницы и поликлиники, про ветхое жилье и дороги...

Даже ни один телеканал, ни одно политическое ток-шоу не подняло эту тему. Более того, словно специально, чтобы отвлечь внимание от победы Трампа, весь воскресный день 25 ноября в наших СМИ раздувалась тема с украинскими кораблями, «атакующими» Керченский пролив. Вспоминая советские времена, такое своеобразное «Лебединое озеро». Хотя на всех ведущих мировых каналах падение котировок нефти была одной из главных новостей. Такое ощущение, что правительство, понимая, что оно, мягко говоря, прозевало, дало команду ТВ замалчивать этот вопрос. Вместо того, чтобы разобраться, кто виноват и что делать, как обычно, встали в позу страуса. Кстати, и ни один политик-патриот не заявил, мол, пусть правительство отчитается, какие меры предпринимали, чтобы цены на нефть не рухнули. Ну да, у нас ведь легче сократить социальные программы, повысить пенсионный возраст, чем заниматься стратегическими проектами. приносящими стране деньги.

Проспали или же намеренно умыли руки, поскольку не знают, что делать? Так или иначе, но приходится констатировать, что вслед за политикой, нам дали под дых и на энергетическом фронте. А мы в очередной раз утерлись.