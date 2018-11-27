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Популярная модель опубликовала фото с мертвым ребенком на руках
27 ноября 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Яна Яцковская – успешная модель, а еще она жена и мама трехлетней дочери. Она хотела подарить мужу сына, даже имя заранее придумали – Саша, но судьба решила все иначе.
Пользователи сети увидели фото девушки с мертвым малышом на руках. «Сегодня я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся», - написала Яна под фото.
Как рассказала сама модель, девушка на шестом месяце беременности отправилась в путешествие на Мальдивы. Поездка обернулась несчастьем, малыш просто «заснул и больше не проснулся». Уже позже, когда в местной больнице сделали УЗИ, матери сказали, что у ее малыша не бьется сердце. «Для кого-то прошлое фото - шок. Кому-то даже лень прочитать, и он наяривает с поздравлениями. А для меня это фото с сыном, которого мы очень любим. Это не то, что я хочу забыть. Это то, что есть в моем сердце. Я хотела его увидеть, прижать, поговорить. Для нас он - полноценный человек, член семьи. Наверное, поэтому многие вообще не поняли, как я о ребёнке так пишу. Мало кто знает, что в той же Германии таких малышей красиво одевают и дают своим родителям. По желанию. Делают отпечатки ножек и ручек. Фотографируют. Дают возможность попрощаться. В российском мире это мало кто понимает. Наши смелые в интернете люди наяривают жестокие сообщения, потому наш менталитет и цензура это позволяют. Частенько, когда в больнице видят, что что-то не то, ребенок вдруг становится плодом. А мамы чистятся и даже не смотрят на своих детей. Часто людей запугивают и морально уничтожают. И как по мне, отсюда идут огромные психологические травмы. Я не отдавала никому малыша, и никто у меня его не забирал. Мы родили дома и похоронили его, потому что он - член нашей семьи», - объяснила свою позицию женщина.
Фото модели с мертвым сыном и подробности публикует издание «СПИД-Инфо».
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