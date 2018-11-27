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Екатеринбургский депутат считает журналистов бестолочами
Колесников предложил общаться с корреспондентами СМИ как с женщинами
27 ноября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников считает журналистов бестолочами и предложил обращаться с ними как с женщинами. Скандальное заявление уральского депутата прозвучало во время обсуждения вопроса о введении в пресс-службе парламента дополнительной ставки фотографа. Колесников усомнился в необходимости налаживать диалог с сотрудниками СМИ, - сообщает URA.RU.
Колесников не согласился с предложениями других депутатов оплачивать услуги СМИ по размещению материалов о деятельности думы. "Не мы для журналистов, а они для нас. Пусть в очередь к нам становятся", - заявил депутат.
Он также предложил пожестче относиться к журналистам: "С ними нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся".
"У нас журналисты — бестолочи", — заявил Колесников и объяснил свое мнение, приведя в пример сюжет "Областного телевидения" о поездке депутатов на объекты "Водоканала". По словам Колесникова, руководители города и МУПа все рассказали о работе предприятия, а в сюжете прозвучало, что «"Водоканал" создался разливать воду и продавать ее».
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