Екатеринбургский депутат считает журналистов бестолочами

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников считает журналистов бестолочами и предложил обращаться с ними как с женщинами. Скандальное заявление уральского депутата прозвучало во время обсуждения вопроса о введении в пресс-службе парламента дополнительной ставки фотографа. Колесников усомнился в необходимости налаживать диалог с сотрудниками СМИ, - сообщает URA.RU.

Колесников не согласился с предложениями других депутатов оплачивать услуги СМИ по размещению материалов о деятельности думы. "Не мы для журналистов, а они для нас. Пусть в очередь к нам становятся", - заявил депутат.

Он также предложил пожестче относиться к журналистам: "С ними нужно быть жестче. Это как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся".

"У нас журналисты — бестолочи", — заявил Колесников и объяснил свое мнение, приведя в пример сюжет "Областного телевидения" о поездке депутатов на объекты "Водоканала". По словам Колесникова, руководители города и МУПа все рассказали о работе предприятия, а в сюжете прозвучало, что «"Водоканал" создался разливать воду и продавать ее».