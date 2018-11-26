ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей

Украинские военные корабли были засечены еще в субботу. Без двадцати пять вечера судно обеспечения «Горловка», морской буксир «Яны Капу» находились в 30 милях от мыса Меганом. Корабли двигались на северо-восток в сторону Керченского пролива. В 21:30 они подошли к границе РФ и были предупреждены о порядке ее пересечения российскими пограничниками. Капитаны украинских кораблей заявили, что пересечение российской границы корабельной группой не планируется.

22:30. Подходы к Керченскому мосту закрываются. Пограничники предупреждают об этом украинских моряков. Корабли ВМСУ уже вошли в экономическую зону РФ и совершают маневры на удалении 6-7 миль от границы России.

02:05 в море обнаружены броневые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск». Они следуют к Керченскому проливу.

03:45 Украинские бронекатера подошли к буксиру и судну обеспечения. Начинается заправка катеров топливом.

05:35 Капитан катера «Бердянск» уведомляет о планируемом проходе кораблей ВМСУ в порт Бердянск. Следовать они намерены по Керченскому проливу.

05:45 Российская сторона информирует украинцев о праве РФ обеспечения безопасности в регионе. Мирный проход кораблей по требуемому каналу временно приостановлен. Украинским морякам рекомендовано не пересекать государственную границу до снятия ограничений. Кроме того, они обязаны выполнить все положенные процедуры подачи заявки на проход по Керченскому проливу.

05:50 Командир украинского катера «Бердянск» заявляет о свободе судоходства на основании Договора между РФ и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года.

06:30 Капитана катера «Бердянск» предупреждают о правилах прохода по каналу. Ему напоминают о том, что украинская сторона не подала заявки установленным образом. Поэтому проход кораблям запрещен. Украинские моряки требований игнорируют. Они уже двигаются в сторону границы РФ.

07:10 Украинские военные суда пересекают морскую границу РФ. Они следуют к Керченскому проливу.

07:20 Российские пограничники требуют по радиосвязи немедленно покинуть территориальное море РФ, принимают меры по недопущению прохода украинских военных кораблей.

08:35 Корабли ВМСУ приведены в боевую готовность. Матросы расчехлили артиллерийские установки, стволы орудий подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ. Российская сторона предупреждает, что угроза применения оружия будет расценивать как нарушение норм международного права и законодательства РФ.

10:35 Украинские моряки докладывают в штаб военно-морской базы «Очаково» ВМС Украины о том, что они зажаты кораблями береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Они предлагают катерам развить максимальную скорость, чтобы оторваться и уйти вне фарватера.

10:35 — 18:30 российские пограничные корабли блокируют украинские корабли в райоен якорной стоянки №147 (на юг от Керченского пролива)

18:30 украинские суда снимаются с дрейфа и начинают движение на выход из территориального моря РФ. Скорость катеров 20 узлов, буксира — 8 узлов. Пограничники начинают преследовать украинские суда. Они требуют остановиться.

19:00 — 20:40 Преследование группы украинских судов. Требования об остановке по радиосвязи, с дублированием звуковых, световых и пиротехнических команд-сигналов. Украинские моряки требованиям пограничникам не подчиняются.

20:42 Российские пограничники предупреждают нарушителей о предупредительной стрельбе в случае невыполнения приказа об остановке.

20:45 В связи с отказом украинских моряков выполнять требования российских пограничников открыт предупредительный огонь из артустановок. Украинские моряки на предупредительную стрельбу не реагируют.

20:50 Российские пограничники предупреждают капитана катера «Бердянск», что при дальнейшем отказе выполнить требования об остановке будет применено оружие на поражение. Украинские моряки продолжают движение.

20:55 Пограничники применяют оружие на поражение по катеру «Бердянск».

20:58 Катер «Бердянск» ложится на дрейф. Капитан катера выходит на связь, сообщает о раненых на борту, просит помощи.

21:06 Российское пограничное судно «Изумруд» задерживает катер «Бердянск». С борта снимают 7 членов экипажа. Из них 3 ранены. Им оказывается первая медицинская помощь. Для спасения катера принимаются меры борьбы за живучесть.

21:15 Российские пограничники останавливают и задерживают буксир «Яны Капу».

21:27 Вертолет министерства обороны Ка-52 останавливает катер «Никополь». К месту остановки подходит корабль пограничников.

23:21 Пограничники осуществляют задержание катера «Никополь».

26 ноября

00:40 Раненых украинских военнослужащих доставляют в Первую керченскую городскую больницу.

01:10 Начинается конвоирование задержанных судов ВМСУ в порт Керчь.

06:40 Задержанные украинские суда доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.