Новости Народного фронта Сахалина

Представители «Регионального общественного движения «Народный фронт Сахалина» («НФС») побывали на прошедшем в октябре в Южно-Сахалинске форуме «Сообщество». Данное мероприятие было организовано под эгидой Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) для Дальневосточного федерального округа.

Говорящие цифры

Цифры, прозвучавшие в докладах, говорили сами за себя.

На проекты в ТОРах (территориях опережающего развития) надо было собрать триллион рублей, собрали 140 миллиардов. Заявок на «дальневосточный гектар» подано 144 тысячи, получили землю 44 тысячи человек.

Три секции форума: о демографической политике, об экономической политике и налоговые и административные льготы, как инструмент развития Дальнего Востока получились абсолютно провальными.

Поясним. В докладах по экономике прозвучала только одна теория, без привязок к конкретным, и очень разным, регионам Дальнего Востока, эксперты не владеют ситуацией, не понимают, что развивать, каким отраслям давать приоритеты.

Например, Сахалинская область имеет газовые месторождения, газ поставляется на материк, а сжиженный газ на экспорт, и при этом большинство населения остаётся без газа, а в районах нет горячей воды.

Демографическое развитие вообще оторвано от реалий.

Ничего не сказано о широких слоях населения, узконаправленная информация в основном о бюджетниках, а как развивать образование, чтобы дети не уезжали, не знают.

Также не знают, как привлекать население к развитию малого бизнеса.

Все эти вопросы остались без ответа.

Для галочки

После докладов на ряде ключевых секций приглашенным не дали выступить или задать вопросы.

После окончания работы одной из секций Председатель штаба «НФС» А. Кузнецов задал риторический вопрос спикеру от ОП РФ В. Виницкому: «Почему по «дальневосточному гектару» из 144 тысяч заявок получили земельные участки только 44 тысячи человек? Да потому что в законе, разработанном Министерством по развитию Дальнего Востока, которое тогда возглавлял министр Трутнев, не указали, что земельные участки для «дальневосточного гектара» необходимо перевести из сельскохозяйственной зоны в жилую, что делают местные органы власти, а также необходимо изменить вид разрешенного использования земли».

В ответ спикер от ОП РФ… уточнил у председателя штаба «НФС»: « А что такое зона земельного участка?»

И эти «эксперты», эта общественная палата РФ визирует принимаемые законы от общественности.

И мы видим эти абсурдные законы.

Можно ходить в лес собирать валежник, но топор и пилу в лес брать запрещено, или все население должно платить налог за сбор ягод и грибов, независимо от того ходишь ты в лес или нет, или сбор на ремонт чужих домов, просто силовыми методами отбирают у населения деньги.

О демографии

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, во главе с Трутневым, еще пять лет назад согласовало и приняло такие законы о Дальнем Востоке, которые и подорвали демографию, позволив уехать с Дальнего Востока в 2018 году 18 тысячам человек!

Демография это наука о населении и закономерности его развития с точки зрения общественной и исторической обусловленности. По материалам статистики изучает воспроизводство населения в целом, его процессы, их количество во взаимосвязи с возрастно-половой структурой населения в зависимости от социальных и экономических явлений. Статистика демографии должна быть завязана на развитии экономических отношений с помощью новых и изменении старых законов, стимулирующих развитие малого бизнеса, новых предприятий с использованием природных ресурсов, выделения земельных участков в собственность широким слоям населения для строительства жилья и улучшения своего социально-экономического благополучия.

О мерах, которые закрепляют население на Дальнем Востоке, о защите интересов населения мы и хотели услышать на этом форуме.

Но, увы - данный форум показал отсутствие грамотных, подготовленных специалистов в управлении отраслями, как в федеральной власти, так и в регионах.

Губернатор Кожемяко

Возьмём самый близкий нам пример - трёхгодичная работа губернатора О. Н. Кожемяко на Сахалине.

Вместо увеличения бюджетных поступлений в Сахалинской области под его личным руководством бюджет рухнул на 50%. А ведь увеличение бюджета области, его доходность – это и есть главный показатель работы губернатора.

Развалена рыбная отрасль. Самая крупная река Сахалина Найба с сотнями притоков и мелких рек выведена из состава нерестовых. Несколько лет перекрывалось устье Найбы, два крупнейших рыборазводных завода сократили выход мальков.

Губернатор ввел в заблуждение Правительство РФ и Президента страны, заявив, что на Сахалине завершена программа аварийного и ветхого жилья. Проедьтесь по области - покосившиеся, старые полуразрушенные дома никуда не делись!

Возьмем сельское хозяйство.

По заявлению губернатора, благодаря ему, население не нуждается в продуктах сельского хозяйства. Однако, весной сахалинцы потребляют картофель, лук, чеснок китайский. А затрачено 10 миллиардов рублей. Цены и тарифы увеличились на 40%.

В чем преуспел губернатор Кожемяко, так это в перепродаже Северокурильской базы флота. А также созданием дальневосточного фонда за счет денег Сахалинского бюджета в 16 миллиардов рублей, законная афера века, так как, кто будет руководить фондом и на чьи проекты будут выделены деньги, не трудно догадаться.

«Народный фронт Сахалина», ноябрь 2018