ФСБ: Три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды России

Три украинских военных корабля сегодня утром незаконно пересекли государственную границу РФ, зашли в территориальные воды России и движутся в сторону Керченского пролива. Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ уточнила, что суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра.

По данным ФСБ, корабли Военно-морских сил Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей, - передает РИА Новости.

По сведениям ТАСС со ссылкой на источник в морских кругах полуострова, украинские военные суда, которые в нарушение Конвенции ООН вошли в территориальные воды РФ, подойдут к Керченскому проливу со стороны Черного моря в ближайшее время, примерно в 12 - 12:30 мск.