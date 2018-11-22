ФСБ отчиталась о предотвращении нападений на школы в России

Первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров заявил, что только за прошедший месяц этого года правоохранители сумели предотвратить целый ряд реальных нападений на школы.

Егоров отметил, что "случай в Керчи дал всплеск", передает РИА Новости. Отмечается, что планируемые нападения не были связаны с терроризмом. В каких регионах они могли быть совершены и их количество в ФСБ не уточнили.

Напомним, учащийся Керченского политехнического колледжа в октябре открыл стрельбу и устроил взрыв в здании заведения. Погибли 20 человек, студент свел счеты с жизнью.