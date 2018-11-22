ФБК заявил, что телеведущий Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании

Заместитель главы ВГТРК и телеведущий Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании. Об этом завил Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на публичные базы данный Соединенного Королевства.

Сотрудники фонда обнаружили, что супруга Брилева Ирина является собственницей английской фирмы IBВA Productions, и она же подписывала петицию против сокращения бюджета в лондонском округе Ханслоу. Кроме того, она является владелицей имеет недвижимость в Лондоне стоимостью более 900 тысяч долларов. В еще одной компании, которая занимается управлением недвижимостью жене Брилева принадлежит часть акций.

Упоминания обоих Брилевых есть в списке избирателей Великобритании. В 2001 году они были зарегистрированы для голосования на выборах в районе Ноттинг Хилл, а это возможно лишь в случае, если оба они являются либо гражданами страны, стран Содружества наций или одной из стран Евросоюза. В избирательных списках «ни в какой комбинации» не может быть человека только с российским паспортом, сообщает ФБК.

Пока ни сам Сергей Брилев, ни пресс-служба канала «Россия 1» никаких внятных комментариев по этому поводу не сделали.