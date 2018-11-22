СМИ выяснили, почему над Кремлем летали вертолеты

Сегодня очевидцы в соцсетях сообщили о двух военных вертолётах, поднявшихся в воздух с территории Кремля и пролетевших над центром Москвы, при этом к одному на тросе был привязан груз, напоминающий платформу с людьми.

Как известно, оборудованная вертолетная площадка находится у одной из кремлевских стен, недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. "C территории Кремля взлетели два военных вертолёта Ми-8. Кто в курсе, что случилось?", - заволновались пользователи Интернета.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, эта была тренировка Федеральной службы охраны (ФСО) России. Других подробностей не сообщается.