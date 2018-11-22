Железная дорога к Крымскому мосту пойдет в обход древнего города

Железнодорожный подход к Крымскому мосту будет перенесен, чтобы сохранить уникальную античную усадьбу времен Боспорского царства, открытую археологами на месте предполагаемого строительства.

Проводя исследования перед началом строительства 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, археологи обнаружили комплекс из 40 помещений и 9 дворов. Специалисты датировали застройку концом V – началом III века до нашей эры и предположили, что комплекс мог принадлежать представителю аристократической или царской династии времен Боспорского царства.

Ученые намерены законсервировать уникальную находку, чтобы внимательно изучить ее и сохранить для потомков. Строители железнодорожной части Крымского моста, в свою очередь, сообщили, что перенос участка подхода к мосту не скажется на сроках строительства, окончание которого планируется на декабрь 2019 года, сообщает РИА Новости.