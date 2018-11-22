Немецкие СМИ обеспокоены «борщевичным бедствием» в России

Распространение борщевика в средней полосе России стало настоящей проблемой. На «борщевичное бедствие» даже обратила внимание немецкая пресса, рассказав историю этого ядовитого сорняка. Разин предупредил, что штрафовать за борщевик в Подмосковье начнут с 1 ноября

Ранее борщевик рос только на территории Кавказа, однако в ХХ веке распространился и в средней полосе России. К настоящему времени территории, занятые сорняком, превышают миллион гектаров. Захватывая территорию, борщевик практически не оставляет шансов на нормальное произрастание другим растениям. Проблема достигла таких масштабов, что в Московской области объявили официальную войну зловредному растению: граждан и юридических лиц, уличенных в попустительстве его произрастанию, штрафуют на крупные суммы.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказала, что проблема борщевика актуальна и для Европы. Например, в Польше этот сорняк называют «местью Сталина». Кстати, при Сталине и началась экспансия борщевика: растение пытались культивировать в качестве кормового, но молоко коров, питавшихся им, становилось горьким, пишет URA.ru.