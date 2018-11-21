Шанс проявить себя

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в состоявшемся в Краснодаре форуме молодых и будущих организаторов выборов.

Мероприятие было посвящено Дню избирательной системы Краснодарского края.

Юные организаторы выборов из разных уголков края собрались вместе в столице Кубани. Участие в форуме также приняли председатель краевого избиркома Алексей Черненко, заместитель председателя избиркома Республики Крым Инна Гузеева, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж, председатель молодежного общественного совета при крайизбиркоме Григорий Лихолатов, члены территориальных избирательных комиссий, молодежных политклубов.

Александр Поголов от имени председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко и всех депутатов краевого парламента поздравил собравшихся с открытием форума и передал приветственный адрес от спикера ЗСК, в котором сказано: «Во всех регионах Российской Федерации ведется активная работа по привлечению подрастающего поколения в избирательную систему. И на вас, участников форума молодых и будущих организаторов выборов, органы государственной власти Краснодарского края и все кубанское общество возлагают особые надежды. Будьте их достойны, помогайте старшим товарищам укреплять принципы электоральной демократии, будьте примером гражданской активности для своих сверстников».

Как подчеркнул в своем выступлении председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко, кубанская молодежь, как правило, проявляет высокую активность на выборах.

«Мы хотим, чтобы эта позитивная тенденция сохранялась. Очень важно, чтобы молодежь была услышана, со своей стороны мы делаем для этого все, что в наших силах, создаем площадки, на которых молодые люди имеют возможность высказаться», – отметил Алексей Черненко.

Такими площадками, где молодежь получает возможность в полной мере раскрыть потенциал, реализовать жизненные планы, стали молодежные избирательные комиссии и общественные советы при территориальных избирательных комиссиях.

Шанс проявить себя был предоставлен и на самом форуме: для активной молодежи организаторами был подготовлен ряд конкурсов на знание избирательной системы государства, умение провести презентацию, отстоять свое мнение в публичной политической дискуссии и т.д. Победители получили заслуженные награды. Также в рамках форума состоялось чествование финалистов конкурса среди молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях. Самыми активными были признаны молодежные советы Армавира, ст. Северской, с. Белая Глина, Горячего Ключа, с. Успенского, Краснодара, Новороссийска и Сочи.