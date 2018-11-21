На четверг, 22 ноября, в Москве и Московской области метеорологи объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию днем в среду предоставили сотрудники Гидрометцентра.

Согласно последним данным, в столице погода будет являться потенциально опасной из за сильного ветра. Синоптики предупреждают, что в ночь на четверг в Москве и Подмосковье будет облачная погода, не исключен небольшой снег. Ветер в ночное время будет северо-западным с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов, передает сегодня РИА "Новости".

Днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут до минус 1 градуса.