Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров

Береговая охрана Норвегии подтвердила, что фрегат ВМС Helge Ingstad следовал заранее проложенным курсом, а выход танкера Sola TS под мальтийским флагом из порта был штатным. Спустя 56 секунд после первого предупреждения, направленного диспетчером фрегату, произошло столкновение, приводит результаты собственного расследования инцидента норвежская телерадиокомпания NRK.

Как отмечается в сообщении, в распоряжении у NRK оказалась аудиозапись переговоров диспетчера с капитанами. Коллизия между судами произошла 8 ноября недалеко от порта Берген, куда фрегат возвращался после военных учений Trident Juncture 2018. Танкер направлялся в Великобританию.

В 3:40 местного времени 250-метровый танкер покинул причал с 60 тысячами тонн сырой нефти на борту. Ровно спустя 20 минут, находясь в акватории с плотной навигацией, капитан обнаружил, что прямо по курсу на него идет другое судно. Капитан танкера вышел на связь с диспетчером. Спустя 1 минуту 40 секунд после того, как был сделан первый запрос диспетчеру, было получено подтверждение, что на встречном курсе находится фрегат Helge Ingstad, движущийся со скоростью 17 узлов.

Согласно записи переговоров, на точке воспроизведения 2 минуты 14 секунд фрегату было направлено первое предупреждение "Возьмите еще право руля!". На точке воспроизведения 3 минуты 10 секунд пришло подтверждение "Произошло столкновение!" (местное время 4:02). Таким образом прошло 56 секунд между первым предупреждением фрегату и подтверждением коллизии судов, выяснил NRK. При этом данные радаров показывают, что средняя скорость фрегата и танкера в этот период составляла соответственно 17,1 и 7,1 узлов. Суда на момент первого предупреждения диспетчера находились на удалении друг от друга 700 метров.

Капитан и преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Томас Ферли полагает, что цифры весьма правдоподобны. "Подсчеты выглядят вполне вероятными, но базируются на немного неточных данных", - приводит его слова NRK.

"Ничего не говорит о том, что было что-то неправильное с проложенными курсами судов в ночь столкновения", - отметил лоцманский директор Береговой охраны Эрик Блом. NRK проанализировал данные автоматической идентификационной системы. Выяснилось, что танкер Sola TS покинул терминал и направился северным курсом. Блом подтвердил, что танкер взял совершенно обычный курс, отметив, что вдоль всего фьорда превалирует трафик в северном направлении.

"У меня нет оснований говорить о том, что что-то было нештатно. Но я не могу комментировать в деталях инцидент до тех пор, пока расследование не завершено", - согласен с Бломом сотрудник Береговой охраны Арнт Сэврёй.

Напомним, столкновение судов привело к тому, что фрегат практически полностью затонул, его отнесло ближе берегу. Ранены восемь из 127 моряков, находившихся на фрегате. На борту танкера было 23 человека, никто из них не пострадал. В момент коллизии вес танкера в 28 раз превышал вес фрегата.