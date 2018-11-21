В России восстанавливается популяция амурских тигров и леопардов

Сенсационная и хорошая новость. В России постепенно восстанавливается популяция амурских тигров и леопардов благодаря стараниям государства. До 2022 года их популяция должна достигнуть 500 особей, при этом они остаются в Красной книге под строгой защитой государства.



Истребление этого красивого животного активно началось в XIX веке из-за хорошего спроса и высоких цен. Популяцию в Приморье практически истребили. Но с 1940-х годов правительство СССР начало принимать меры по защите исчезающих животных. Это прежде всего запретительные меры, уголовная ответственность за браконьерство, разъяснительная и пропагандистская работа. И вот только сегодня Росприроднадзор рапортует о хороших новостях.



Сложность восстановления популяции в том, что тигру для создания естественных условий проживания необходимо 1000 квадратных километров территорий и естественная добыча в виде косуль, кабанов, оленей и других животных, иначе хищник будет нападать на домашних животных. Опасность также представляют лесные пожары, выжигающие всё живое. Но несмотря на все эти трудности, перепись 2018 года показала, что на территории России уже обитают 540 тигров.



Более того, у нас появилась пока редкая, опасная и интересная профессия воспитателя тигров.



