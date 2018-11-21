Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 ноября

Столичные синоптики поделились прогнозом погоды на среду, 21 ноября. Небо в Москве сегодня будет затянуто облаками, но возможны небольшие прояснения. Кроме того, ожидается небольшой снег.

Сегодня, как и всю эту неделю, в Москве будет преобладать облачная погода с небольшими прояснениями. Местами ожидается слабый снег. Температура ожидается в пределах от -1 до +1 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверг столбики термометров покажут до -3-5 градусов, местами также возможен снег. Синоптики предупреждают, что на дорогах возможно возникновение гололедицы, и просят водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, пишет «КП».