Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?

18-летняя Дарья Круглова пыталась бороться с лишним весом с помощью слабительных и мочегонных препаратов. В скором времени она была доставлена в больницу с нарушениями работы сердца, однако врачи не смогли спасти её.

Приём мочегонных и слабительных — опасный, но популярный способ сбросить вес, сообщает NEWS.ru.

«Самый большой страх было набрать лишних 100 грамм, девочки постарше что только ни делали… сидели и на "мочегонках", и на слабительных», — рассказала бывшая ученица балетной школы Наталия Грякалова.

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