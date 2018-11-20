//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Профессор МГУ рассчитал срок разгрома Украины в предполагаемой войне с Россией
2

Аналитик из Германии раскрыл виновника продолжения войны между ВСУ и Донбассом
3

Стало известно предсказание ученика Павла Глобы о личности нового лидера Украины
4

Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны
5

Военный аналитик раскрыл главного виновника продолжения конфликта в Донбассе

//Общество 13+

На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола

20 ноября 2018, 21:04 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола
Александр Прокопчук

Попавший в скандал кандидат на должность главы Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал причиной нервотрепки для полпреда Украины в ОБСЕ Игоря Покопчука. Украинские СМИ раздули скандал из их родства. Украинский дипломат оказался младшим братом российского полисмена.

Теперь Игорю Прокопчику украинские масс-медиа вменяют и внешнее сходство с братом. Помимо одной фамилии и внешней похожести, у них у обоих житомирские корни, они оба закончили Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко.

Представители Министерства иностранных дел официального Киева немало удивились поводом для скандала. В дипломатическом ведомстве отметили, что «необходимо быть не только внимательным при назначении, но и осторожным при решении об увольнении». Его коллеги назвали Игоря Прокопчука высококлассным профессионалом, который добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ.

Тем не менее, жаждущие крови украинские журналисты подняли волну негодования и возмущены тем, что проверка родственных связей не проводилась ранее. Про своих родственников в России украинские журналисты традиционно забыли. Точно так же они забыли напомнить своей аудитории, что порочащие родственные связи за границей были преступлением в Советском Союзе, от которого Украина так яростно открещивается.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

В Шереметьево на ВПП обнаружено тело мужчины

В Шереметьево на ВПП обнаружено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево" после взлета направляющегося в Афины пассажирского самолета Boeing 737, экипаж которого сообщил об инциденте.

//В мире

Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине

Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине

Сражающиеся с киевскими силовиками республики Донбасса являются форпостом России против будущего плацдарма Североатлантического альянса на Украине. Соответствующее мнение озвучил писатель Александр Проханов.

//В мире

Коломойский назвал лидера президентской кампании на Украине

Коломойский назвал лидера президентской кампании на Украине

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал лидера предвыборной кампании президента Украина. По мнению Коломойского, фаворитом является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

//Новости СМИ2

//Политика

Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей.

//В мире

Порошенко пообещал развернуть новую охрану морских границ Украины

Порошенко пообещал развернуть новую охрану морских границ Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление морской охраны.

//Новости МирТесен



//В мире

В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта

В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта

Украинские автомобилисты перекрыли дороги в 16 областях страны. Из-за протестов частично или полностью перекрыто движение на некоторых участках, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

//Общество

Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания

Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания. Член Совета федерации Екатерина Лахова прокомментировала стоимость потребительской корзины в России.

//Шоу-бизнес

Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка

Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка

Певица, звезда 90-х Азиза рассказала все, что знала об убийстве музыканта Игоря Талькова. В тот злосчастный день 6 октября 1991 года Азиза и Тальков выступали в Петербурге в одном концерте.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым

Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым

Юморист Максим Галкин ведет несколько шоу на Первом канале, но в последнее время не появляется на КВНе. Оказывается, на то есть причина. У Галкина затяжной конфликт с легендарным ведущим КВН А.В. Масляковым.

//Спорт

Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией

Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборной России и Швеции начинается через несколько минут. Артем Дзюба, который был травмирован, включен в стартовый состав.

//Шоу-бизнес

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова

80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально вышла замуж за 71-летнего музыканта, создателя и продюсера группы "На-На" Бари Алибасова. Они расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.

//Новости партнеров

//Общество

В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой

В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой

В сеть попало видео, как учительница физкультуры школы №19 в Северодвинске шлепает скакалкой девочку и мальчика и приговаривает, что задница все выдержит. СКР по Архангельской области уже начал проверку.

//Здоровье

Шеллак-маникюр опасен!

Шеллак-маникюр опасен!

Учёные и медики подтвердили: такая разновидность маникюра способствует меланоме ногтей. Дерматологи всерьёз обеспокоены. Онкология активнее стала атаковать россиян. «К сожалению, диагностировать меланому ногтей мы стали чаще, - признаётся «АН» врач-дерматолог Алла Бутенко-Пересыпкинская.

//Политика

В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол

В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские сенаторы, призвавшие на выборах главы Интерпола проголосовать против кандидатуры россиянина, вмешиваются в выборный процесс.

//Криминал

Бывшего пожизненно осужденного в Уфе задержали за новое преступление

Бывшего пожизненно осужденного в Уфе задержали за новое преступление

В Отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о нападении на 56-летнего местного жителя. В ходе бытовой ссоры пострадавшего ударили в живот ножом.

//Общество

Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?

Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?

18-летняя Дарья Круглова пыталась бороться с лишним весом с помощью слабительных и мочегонных препаратов. В скором времени она была доставлена в больницу с нарушениями работы сердца, однако врачи не смогли спасти её.

//Общество

На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола

На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола

Попавший в скандал кандидат на должность главы Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал причиной нервотрепки для полпреда Украины в ОБСЕ Игоря Покопчука. Украинские СМИ раздули скандал из их родства. Украинский дипломат оказался младшим братом российского полисмена.

//Общество

Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%

Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%

Росстат провел новое исследование и привел данные о росте реальных доходов населения. В докладе Росстата сообщается, что реальные доходы россиян в октябре 2018 года увеличились на 4,3 процента.

//Туризм

Опубликован рейтинг лучших российских городов для путешествий с детьми

Опубликован рейтинг лучших российских городов для путешествий с детьми

Специалисты составили рейтинг российских городов, в которые наиболее часто путешествуют люди с детьми. Учитывалась как средняя продолжительность пребывания, так и финансовая составляющая.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор

Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор

Мировой суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшей жене Армена Джигарханяна и экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни.

//Криминал

Опубликовано видео задержания участника теракта в Буденновске

Опубликовано видео задержания участника теракта в Буденновске

Участвовавшего в нападении на Буденновск боевика из банды Шамиля Басаева задержала ФСБ. Как сообщили в пресс-службе, в задержании Хазваха Черхигова в Москве участвовали и сотрудники МВД.

//В мире

США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них

США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них

США ввели санкции в отношении двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. Американкское министерство финансов ограничило ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК".

//Экономика

Эксперт прогнозирует обвал доллара на 30% при тройном дифиците бюджета США

Эксперт прогнозирует обвал доллара на 30% при тройном дифиците бюджета США

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэй Далио рассказал о «худшем кошмаре» для Америки, который вполне грозит стать реальностью. Миллиардер прогнозирует обвал курса доллара на 30 процентов.

//Общество

Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов

Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов

В Москве прошли похороны известного эстрадного певца Евгения Осина. Как известно, он умер от алкоголизма. На похоронах присутствовал известный шоумен, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин.

//Происшествия

В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

Следователи Кургана выясняют обстоятельства падения женщины с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, в открытый канализационный колодец на припорошенной снегом дороге.

//Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны

Пенсионный фонд России применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, который накануне пригласил умершую жительницу Самары для получения пособия на собственные похороны.

//Политика

Литва грозится выйти из Интерпола в случае избрания его главой россиянина

Литва грозится выйти из Интерпола в случае избрания его главой россиянина

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что власти республики прилагают все возможные усилия для того, чтобы генерал-майор МВД России не был избран главой Интерпола.

//Шоу-бизнес

Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен

Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен

Известная американская телекомпания HBO решила обезопасить своих актеров, которые по сценарию должны играть интимные сцены. Они приняли на работу координатора по съемкам сцен сексуального характера

//Политика

МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России

МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России

МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство для иностранных граждан. Врио начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что законопроект планируется внести в правительство в ближайшие дни.

//Общество

Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего

Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего

Любимая кошка уничтожила все нажитое в роскошном особняке популярного в США телеведущего Фрэнки Муниза. Ведущий телешоу написал в Twitter, что его кошка научилась открывать водопроводный кран...

//Общество

Путин провел важное совещание по оснащению армии и флота

Путин провел важное совещание по оснащению армии и флота

Владимир Путин провел важное совещание по оснащению армии и флота: "...гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов Сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире".

//Непознанное

Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом

Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом

Металлический НЛО заметили проплывающим в небе над густонаселенным районом Нью-Йорка. Объект находился на большой высоте, и, по всей видимости, активно вращался. Очевидцам удалось снять его на видео.

//Спорт

Орсер: в отношениях с Евгенией Медведевой бывают кризисные моменты

Орсер: в отношениях с Евгенией Медведевой бывают кризисные моменты

Серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева готовится к ответственным соревнованиям под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

//Общество

Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов

Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов

Неработающих российских граждан предложили обязать самостоятельно платить страховые взносы. Соответствующий законопроект и его возможные последствия прокомментировали специалисты.

//Общество

Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса

Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса

Пачкать новые шины водителей заставляют в пунктах пропуска на границе между Украиной и республиками Донбасса. Автомобилисты столкнулись с этим в связи с переходом на зимний период. Донецк начало заснеживать еще на прошлой неделе. Поэтому автовладельцы меняют летнюю резину на зимнюю. Н

//Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и ее "мужские 15 сантиметров" получили престижную премию

Настя Ивлеева и ее "мужские 15 сантиметров" получили престижную премию

Популярность блогерши Насти Ивлеевой после ее знаменитой фразы о «мужских» 15 сантиметрах взлетела до небес. Ее откровенность оценили пользователи Сети и она получила премию в номинации «Онлайн персона года».

//В мире

Политолог объяснил выгоду администрации США от противостояния Киева и Донбасса

Политолог объяснил выгоду администрации США от противостояния Киева и Донбасса

Властям Соединенных Штатов выгодно продолжение противостояния между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Такое заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Михеев, отечественный политолог.

//Происшествия

Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали

Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали

Студентов Керченского политехнического колледжа вновь пришлось экстренно эвакуировать из-за сообщения о минировании. По горячим следам правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

//Общество

Водители сэкономили огромные деньги благодаря Крымскому мосту

Водители сэкономили огромные деньги благодаря Крымскому мосту

Автолюбителям удалось сэкономить огромные денежные средства, проехавшись по автодороге Крымского моста через Керченский пролив. Водителями сэкономлено в общей сложности 6 миллиардов рублей.

//Экономика

Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов

Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов

Неработающих россиян предлагают обязать самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а также Фонд обязательного медицинского страхования.

//Шоу-бизнес

Дочь и бывшая жена похоронили Евгения Осина, Разин прилетел из Германии

Дочь и бывшая жена похоронили Евгения Осина, Разин прилетел из Германии

Певца Евгения Осина похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. С Евгением простились его бывшая жена Наталья и их дочь Агния. На похороны из Германии прилетели Андрей Разин и Наталья Гулькина.

//Общество

Что делать, если ваши права нарушают?

Что делать, если ваши права нарушают?

Что делать если вы нечаянно опрокинули дорогой алкоголь в супермаркете? Имеет ли право охранник проверять ваши вещи? Что вообще необходимо знать о свих правах потребителя?

//В мире

Суд в США заблокировал запрет Трампа на прием мигрантов

Суд в США заблокировал запрет Трампа на прием мигрантов

Окружной суд Сан-Франциско на время приостановил действие приказа президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа о запрете на предоставление убежища нелегальным мигрантам.

//Здоровье

Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга

Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга

Названы девять самых ранних признаков наступающего микроинсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в заметке, некоторое время назад опубликованной в российском сегменте интернета.

//В мире

МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола

МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола

Александр Прокопчук в случае избрания на пост президента Интерпола будет работать в интересах только этой организации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что кампания по дискредитации россиянина в зарубежных СМИ недопустима.

//Наука

Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами

Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами

Американский грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался в понедельник к Международной космической станции, доставив более 3,3 тонны грузов. Трансляцию маневра вело на своем сайте NASA.

//Общество

В сети обсуждают, как глава Карелии дал совет женщине с маленькими детьми

В сети обсуждают, как глава Карелии дал совет женщине с маленькими детьми

К главе Карелии Артуру Парфенчикову обратилась жительница поселка Суоеки Анна Власова, у которой двое детей - 5 и 1,5 лет. По словам Власовой, в сентябре ей нужно было выходить на работу, но в поселке закрыли детсад.

//Шоу-бизнес

Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"

Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"

Не смотря не то, что программа КВН вот уже более 50 лет не сходит с телеэкранов, в последнее время все больше артистов критикуют семейный бизнес Масляковых и даже называют их "телевизионной мафией"

//Здоровье

Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее

Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее

В результате недавних исследований специалисты выявили интересную взаимосвязь. Оказывается, восстановление поврежденной ткани связано с временем суток, когда человек получил травму.

//Общество

В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россия взяла 4 "золота"

В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россия взяла 4 "золота"

В Пекине 11 ноября завершилась XII Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOАА). Наши ребята выступили блестяще! В копилке российской сборной пять медалей: четыре золотых и одна серебряная. А Станиcлав Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат.

//Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой жизнь, как у обычных людей: работа - дом

У Ларисы Гузеевой жизнь, как у обычных людей: работа - дом

У телеведущей и одной из самых красивых российских актрис жизнь протекает, как у обычных людей. Гузеева написала в Инстаграм пост и поделилась с подписчиками, что у нее сейчас в жизни ничего не происходит.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры