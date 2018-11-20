На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола

Попавший в скандал кандидат на должность главы Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал причиной нервотрепки для полпреда Украины в ОБСЕ Игоря Покопчука. Украинские СМИ раздули скандал из их родства. Украинский дипломат оказался младшим братом российского полисмена.

Теперь Игорю Прокопчику украинские масс-медиа вменяют и внешнее сходство с братом. Помимо одной фамилии и внешней похожести, у них у обоих житомирские корни, они оба закончили Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко.

Представители Министерства иностранных дел официального Киева немало удивились поводом для скандала. В дипломатическом ведомстве отметили, что «необходимо быть не только внимательным при назначении, но и осторожным при решении об увольнении». Его коллеги назвали Игоря Прокопчука высококлассным профессионалом, который добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ.

Тем не менее, жаждущие крови украинские журналисты подняли волну негодования и возмущены тем, что проверка родственных связей не проводилась ранее. Про своих родственников в России украинские журналисты традиционно забыли. Точно так же они забыли напомнить своей аудитории, что порочащие родственные связи за границей были преступлением в Советском Союзе, от которого Украина так яростно открещивается.