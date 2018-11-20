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Скидки с хорошим сервисом
20 ноября 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Хорошие маркетологи сегодня просто обязаны следить за развитием цифровых технологий. А лучшие из них – ещё и уметь разговаривать с IT-специалистами на одном языке. Чтобы не чувствовать себя героем анекдота, который испытывает неловкость в супермаркете, расплачиваясь картой. Ему говорят: прикладывайте карту, а она у него до сих пор вставляется.
Для своих клиентов транспортная компания «Байкал Сервис» предлагает массу основных и дополнительных мобильных сервисов, которые возможны в онлайн-варианте.
Рассчитать примерную стоимость перевозки можно с помощью виртуального калькулятора. Отследить статус груза и его нахождение поможет специальное приложение. Получить счет на оплату, запросить бухгалтерскую документацию, рассчитать сроки доставки, внести изменения в заказ, если они возникли и многое другое.
Большинство акций и предложений ТК «Байкал Сервис» завязаны, в том числе, и на онлайн-приложение. Например, с ноября в филиале компании в городе Волжском объявлено о снижении тарифов на перевозки грузов из Волжского и в Волжский (до 23% по ряду направлений).
Все сервисы работают быстро и просты в использовании настолько, что не вызывают трудности даже у не очень опытных пользователей.
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