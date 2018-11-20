Вячеслав Фетисов заступился за российских женщин

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал провокационное высказывание американского хоккеиста Райана Уитни о российских женщинах.

Ранее американский хоккеист Райан Уитни, в сезоне 2014/2015 игравший за сочинскую команду, позволил себе высказаться о внешности российских женщин и о том, что российские мужчины обращаются с ними «хуже, чем с собаками».

«Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова – очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания», - приводит точку зрения Вячеслава Фетисова РИА ФАН.