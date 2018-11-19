Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посоветовала россиянам не злоупотреблять колбасой. Как объяснила глава Минздрава, продукты переработки красного мяса, которые являются канцерогенами, грозят риском развития раковых заболеваний. Ее совет основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Колбаса в России может подорожать почти на треть

По словам Скворцовой, согласно регламенту ВОЗ, все продукты, которые приносят вред здоровью человека, это табак и алкоголь, это сладкие газированные напитки, колбасы, должны облагаться акцизами. Новость о возможном подорожании колбасы растревожила российское население. Скворцова заявила, что Минздрав не поддерживает введение акцизов на колбасные изделия.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на колбасные изделия. Авторы инициативы о проинформировали, что вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания, - пишут "Известия".

Идею введения акциза на колбасные изделия не поддержал и Минсельхоз.