Рогозин планирует встречу с Илоном Маском

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин планирует встретиться с Илоном Маском, осмотреть корабль основанной им компании SpaceX. Рогозин собирается в командировку в США вместе с директорами предприятий космической отрасли.

По словам главы "Роскосмоса", они намерены поинтересоваться культурой производства на предприятиях Boeing, - передает ТАСС.

На вопрос про встречу с Маском Рогозин ответил: "Думаю, да, скорее всего. Почему бы нет? Я бы с удовольствием с ним встретился, мне он интересен, он хороший инженер".

Командировка в США у Рогозина возможна во второй половине февраля. Документы на получение американской визы он еще не подал.