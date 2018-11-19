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Выступивший за отмену пенсий депутат исключен из "Единой России"
19 ноября 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Депутата ярославского муниципалитета, который в соцсетях высказался сначала против пенсионной реформы, а потом и против бесплатной медицины, сегодня исключили из фракции "Единой России".
Дмитрий Петровский рассказал, что для него исключение из фракции не стало неожиданностью. Он считает, что "вся эта ситуация бьёт не по моему имиджу, а по имиджу партии".
Дмитрий Петровский входил в состав фракции ЕР в городском муниципалитете, при этом не являясь членом партии.
Он считает, что "каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности." Пенсию по достижении возраста он называет "наследием СССР", ушедшим в глубокое прошлое.
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