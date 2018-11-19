Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая русская зима
19 ноября 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики в понедельник рассказали, когда в Москву придет настоящая русская зима. Согласно последней информации, на этой неделе морозов и снегопадов москвичам и гостям города ожидать не следует.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в декабре можно рассчитывать на мягкую зиму с небольшими отрицательными температурами – до минус 10 по ночам и минус 7 в дневное время. Русская зима с трескучими морозами придет в столичный регион в январе, после новогодних каникул, причем температура воздуха будет ниже нормы, передают сегодня "Известия".
Метеоролог также добавил, что весна, вероятнее всего, тоже задержится и наступит с опозданием.
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