Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая русская зима

Синоптики в понедельник рассказали, когда в Москву придет настоящая русская зима. Согласно последней информации, на этой неделе морозов и снегопадов москвичам и гостям города ожидать не следует.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в декабре можно рассчитывать на мягкую зиму с небольшими отрицательными температурами – до минус 10 по ночам и минус 7 в дневное время. Русская зима с трескучими морозами придет в столичный регион в январе, после новогодних каникул, причем температура воздуха будет ниже нормы, передают сегодня "Известия".

Метеоролог также добавил, что весна, вероятнее всего, тоже задержится и наступит с опозданием.