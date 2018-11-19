В больницах остаются пятнадцать пострадавших в керченском колледже
19 ноября 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 19 ноября, стало известно, что пятнадцать пострадавших при стрельбе в Керченском политехническом колледже по-прежнему находятся в больницах Крыма, Краснодара, а также Москвы.
Министр здравоохранения республики Крым Александр Голенко уточнил, что два человека находятся в Керченской больнице №1, еще трое остаются в Краснодарской больнице №1, а еще десять пациентов – в московских клиниках.
Ранее крымские власти из республиканского бюджета выплатили пострадавшим по 500 тысяч рублей. В общей сложности на эти цели было выделено 26 миллионов рублей, передает РИА "Новости".
Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, а также взорвал бомбу. Погиб 21 человек, в частности, сам нападавший.
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