В больницах остаются пятнадцать пострадавших в керченском колледже

Утром в понедельник, 19 ноября, стало известно, что пятнадцать пострадавших при стрельбе в Керченском политехническом колледже по-прежнему находятся в больницах Крыма, Краснодара, а также Москвы.

Министр здравоохранения республики Крым Александр Голенко уточнил, что два человека находятся в Керченской больнице №1, еще трое остаются в Краснодарской больнице №1, а еще десять пациентов – в московских клиниках.

Ранее крымские власти из республиканского бюджета выплатили пострадавшим по 500 тысяч рублей. В общей сложности на эти цели было выделено 26 миллионов рублей, передает РИА "Новости".

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, а также взорвал бомбу. Погиб 21 человек, в частности, сам нападавший.