В Карабаше ликвидируют хвостохранилище

Во время визита главы Минприроды Дмитрия Кобылкина правительство региона, Минэкологии,Росприроднадзор и РМК подписали соглашение о сотрудничестве. В нем прописана ликвидация хвостохранилища "Карабашмеди" и улучшение качества питьевой воды.

Сторонам нужно реабилитировать и ликвидировать накопленный вред окружающей среде на площади более 320 гектаров, на что нужно около полутора миллиардов рублей, а также существенно уменьшить влияние загрязненного стока воды, который переходит в Аргази, а затем и в единственный питьевой источник для Челябинска и Копейска.

- Уверен, вместе с партнерами по соглашению нам удастся успешно решить поставленные задачи и помочь природе восстановиться, чтобы карабашцы могли жить и работать в комфортных и благоприятных условиях, - уточнил президент РМК Всеволод Левин.

В свою очередь глава Южного Урала Борис Дубровский заявил, что ликвидация уже накопленного экологического ущерба является такой же равнозначной задачей, что и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях региона.

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