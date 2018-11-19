На Южном Урале ищут браконьера, который ранил лебедя

Охотник убил двух птенцов и ранил третьего, сообщили местные жители. Благодаря помощи депутата Госдумы Владимира Бурматова редкую краснокнижную птицу удалось спасти.

Сейчас птица проходит обследование и лечение у зоозащитника Карэна Даллакяна. А уже на текущей неделе будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье «Незаконная охота».

- Наша принципиальная позиция – виновные в варварском браконьерстве должны понести наказание, - пояснил парламентарий.

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