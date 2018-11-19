На Южном Урале ищут браконьера, который ранил лебедя
19 ноября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Охотник убил двух птенцов и ранил третьего, сообщили местные жители. Благодаря помощи депутата Госдумы Владимира Бурматова редкую краснокнижную птицу удалось спасти.
Сейчас птица проходит обследование и лечение у зоозащитника Карэна Даллакяна. А уже на текущей неделе будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье «Незаконная охота».
- Наша принципиальная позиция – виновные в варварском браконьерстве должны понести наказание, - пояснил парламентарий.
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