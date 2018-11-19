Как пьяный сторож угнал Камаз и поехал за бутылкой

«Камаз», который ему поручили сторожить, он сам у себя угнал, решив, что сторожить на пустой желудок сложно и нужно срочно затариться продуктами, пишут «Аргументы недели-Крым».

Под Саками пьяный сторож-водитель свалил «Камаз» в канаву и потом рассказывал приехавшим сотрудникам ГИБДД небылицы, что меньше чем кузов самосвала ему корзинка для похода в магазин не подходит.

Гаишники спорить с ним не стали, а молча оформили то ли сторожу, то ли водителю путевочку в суд, который запросто может за угон выписать ему направление на пятилетнее принудительное лечение от всех зависимостей в некомфортной колонии-поселении.