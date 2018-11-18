Песков рассказал, чем занят Путин во время долгих перелетов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, чем чаще всего бывает занят глава российского государства во время длительных перелетов.

«Чаще всего он работает с документами. К нему каждый день поступают документы. Ведь все президентские указы, распоряжения, которые каждый день выпускает администрация и пресс-служба президента – они все должны быть сначала подписаны президентом», - рассказал Дмитрий Песков, отвечая на заданный вопрос в телеэфире.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что во время длительных перелетов Владимир Путин иногда смотрит дайджесты прессы, а вот на чтение художественной литературы у российского лидера времени почти не остается, сообщает РИА Новости.