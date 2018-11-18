Опубликованы кадры посещения Путиным Псково-Печерского монастыря

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом еще в субботу, как ранее писали АН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков поведал о посещении Путиным Псково-Печерского монастыря

Путин посетил город Печоры Псковской области и зашел в монастырь вместе с владыкой Тихоном. Кадры с места события сегодня были опубликованы пресс-службой Кремля.

После богослужения российский лидер осмотрел комплекс монастыря и подземный храм, расположенный в карстовых пещерах. Напомним, Путин уже приезжал в Печоры в 2000 году.







































