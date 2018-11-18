В Солнечногорске произошел пожар в дачном доме

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в подмосковной деревне Лаптево Солнечногорского района произошел пожар в дачном доме.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал один человек, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает НСН с ссылкой на ГУ МЧС России по Владимирской области, перекрытия обрушились в жилом доме. Пострадавших нет.