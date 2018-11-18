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В Солнечногорске произошел пожар в дачном доме
18 ноября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в подмосковной деревне Лаптево Солнечногорского района произошел пожар в дачном доме.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал один человек, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как передает НСН с ссылкой на ГУ МЧС России по Владимирской области, перекрытия обрушились в жилом доме. Пострадавших нет.
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